Терри: я решил целиться между ног вратаря

Форвард молодёжной сборной США Трой Терри прокомментировал свой решающий буллит в финале МЧМ-2017 против Канады (5:4 Б).
«Перед серией я думал о том, что, может, стоит попытаться сделать что-то другое, а не бросать между ног вратаря. Но когда вышел на лёд, решил, что буду целиться именно туда.
Игра получилась с перепадами. Мы два раза уступали в две шайбы. Когда мы уступали 0:2 и сравняли счёт, то обрели уверенность в себе, потому что ужасно начинать игру с двух быстрых голов в свои ворота. В то же время мы знали, что вне зависимости от нашей игры у нас будет шанс побороться», – цитирует игрока официальный сайт турнира.