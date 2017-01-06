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Светлов: МЧМ показал — Канада и США показывают более командный хоккей, чем мы

6 января 2017, пятница. 09:57. Хоккей
Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный специалист Сергей Светлов подвёл итоги выступления сборной России на МЧМ-2017. Россияне заняли третье место.

«Соглашусь со специалистами, которые до старта мирового первенства называли 1997-й год рождения не самым урожайным для России. Российская команда показала крепкий, стабильный результат. Отмечу связку нападающих Капризов — Воробьёв, которая, кстати, выделялась и в «Салавате» в некоторых матчах регулярного чемпионата КХЛ. Немножко смазал буллиты против американцев вратарь Самсонов, но в конце концов на штрафных бросках сборная США не так давно останавливала и Бобровского. Потенциал Самсонова очевиден. Как и защитника-универсала Рыкова.

Персонально переживал и за другого нападающего — Дениса Гурьянова, которого два года назад в 17-летнем возрасте наш штаб подключал к играм «Лады». Не могу сказать, что Гурьянов ровно провёл турнир, но в кубковых матчах смог заметно прибавить. Не совсем понял, почему в прошлом сезоне в составе «Лады» Денис не получал так необходимого для молодого хоккеиста игрового времени. Плюс нужно учитывать, что Гурьянова под высоким 12-м номером на драфте-2015 выбрал «Даллас» — и это в те времена, когда в НХЛ брать россиян побаивались. И он рванул за океан. У него во многом североамериканский формат. Хорош в индивидуальной игре, физически крепкий. То, что для НХЛ и нужно. Убеждён, что застревать в «Техасе» Гурьянову смысла нет. Может быть, летом будет правильней на год-другой вернуться в КХЛ и окончательно здесь сформироваться. Не имеем права потерять интересного хоккеиста. Как и всех игроков этой «молодёжки».

Советский хоккей, построенный на командных взаимодействиях, увы, остался в прошлом. Не только канадцы, но и американцы показывают более командный хоккей, чем мы, что прошедший чемпионат мира наглядно показал. Мы не должны посыпать голову пеплом. За счёт личностей, индивидуальных подвигов и опыта тренеров молодёжная сборная России тоже часто берет своё, одерживает победы», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей ХК Лада ХК Салават Юлаев Денис Гурьянов Кирилл Капризов Михаил Воробьёв Сергей Светлов МЧМ-2017
Новости. Хоккей
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