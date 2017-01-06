Сергачёв: Брагин знает, когда и что нужно сказать, магия всё же есть

Защитник молодёжной сборной России Михаил Сергачёв прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место МЧМ-2017.
«Мы наиграли на эту медаль. Вчера нам немного не хватило удачи, сегодня наоборот – везло. Тренерам и ребятам спасибо – все просто лучшие. Я начинал строиться в позиционную оборону, когда увидел, что Денис Гурьянов отнял шайбу, бросил и она зашла. Я был просто в шоке, начал прыгать на льду.
Это очень приятно, мы много работали ради этого, практически без выходных. Мне кажется, наш результат на турнире добавит мне уверенности в игре за клуб. Я считаю, что неплохо сыграл в обороне, это как раз то, в чём мне нужно добавлять.
Поначалу не всё получалось, мы злились друг на друга, но когда турнир начал набирать обороты – мы сплотились. Сегодня было настолько приятно играть! Играть в команде, которая может так быстро собраться в единый кулак, – здорово.
Валерий Николаевич Брагин знает, когда и что нужно сказать. У ребят загорается огонёк внутри, и все начинают играть. Даже сегодня – в первом периоде играли не очень, но по ходу игры добавили. Наверное, какая-то магия всё же есть», – цитирует игрока официальный сайт ФХР.