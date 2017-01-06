Дален: сборная Швеции без медали, это большое разочарование

Нападающий молодёжной сборной Швеции Юнатан Дален прокомментировал поражение от россиян (1:2 ОТ) в матче за третье место МЧМ-2017.
«Я увидел, что соперник отпустил шайбу слишком далеко для такой ситуации. Поэтому решил прессинговать. Россиянин хотел отдать быстрый пас, но я его видел и тут же бросил по воротам, потому что голкипер не был готов. Этот эпизод – чистое везение.
Швеция выиграла два выставочных матча и пять первых встреч на турнире. Это семь побед в девяти матчах. Но мы без медали. Это большое разочарование», — цитирует игрока официальный сайт турнира.
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