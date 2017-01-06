Плющев: у «молодёжки» всё нормально по результату, есть много вопросов по игре

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев подвёл итоги выступления россиян на МЧМ-2017, на котором подопечные Валерия Брагина взяли бронзовые медали.
«Это хоккей, это игра, это спорт. Здесь нет субъективного мнения о том, какую оценку выступлению дать: 6,6 или 5,9. Всё решает площадка. Ребята вышли на игру и вырвали победу для себя. Говорить о том, заслуженно это или нет, я считаю, что обговаривать эти вопросы не нужно.
У нас всё нормально в результате, но много вопросов по игре, по подготовке команды и игроков. Мы уступаем своим основным соперникам. Уровень игры канадцев, американцев и шведов был намного выше, чем у наших», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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