Разин: Лапенков, который сыграл из-за дисквалификации Купцова, стал героем матча

«Согласен, что мы провалили начало матча. Нас спас первый гол. Мы почувствовали игру, забили хорошие и удачные голы. Скажу в адрес ребят, что они молодцы, пластались и ловили шайбы на себя. В третьем периоде по блокированным броскам было 10:0 в нашу пользу, в этом и залог успеха. Утром СДК нам сообщил, что у нас Купцов дисквалифицирован. Нам в срочном порядке пришлось искать нового центрального нападающего, который с утра сегодня отпахал две тренировки, это Евгений Лапенков. И в итоге он стал героем. Такая хоккейная жизнь.
Константин Панов получил повреждение в матче с „Торпедо“. Доктор сказал, что к поездке он должен восстановиться», — цитирует Разина пресс-служба клуба.