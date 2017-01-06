Занковец: «Барысу» не хватило настойчивости и агрессии перед воротами

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (0:4).«На мой взгляд, игра была примерно равна, равное количество опасных моментов в обе стороны. К сожалению, мы не смогли забить, наше большинство сработало сегодня не должным образом. Соперник, в принципе, сегодня отыграл и дисциплинированно, и строго, и с огромной самоотдачей, желанием. Без забитых голов сложно рассчитывать на победу.Я бы сказал, что «столь неудачная игра» — это по результату, я бы не отнёс её к играм, которые заслуживают такого названия. К сожалению, мы не смогли забить, в первую очередь, это игра в большинстве.Думаю, что вратарь соперника действительно отыграл здорово, но у нас не хватило перед воротами настойчивости, агрессии, недостаточно закрывали и создавали помех вратарю. Поэтому ему в этом плане, наверное, и легче играть было, когда нет помех», — цитирует Занковца пресс-служба клуба.