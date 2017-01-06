Остон Мэттьюс выиграл у Майка Бэбкока пари на исход финала МЧМ-2017

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»выиграл пари у главного тренера своей команды канадцана исход финала молодёжного чемпионата мира — 2017. Проигравший должен подарить победителю бутылку вина. Сборная США завоевала золото МЧМ, обыграв канадцев по буллитам со счётом 5:4.«Я дружу со многими ребятами в этой команде и очень счастлив, что они выиграли. Бэбкок сам выберет вино, но я доверяю ему в этом. Будет очень приятно получить от него эту бутылку», — приводятся слова Мэттьюса на официальном сайте НХЛ.