«Флорида» вырвала победу у «Нэшвилла», Ягр отдал очередной голевой пас

«Флорида Пантерз» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в «Би-Би-энд-Ти-центре» закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.На 3-й минуте Грегг Маккигг вывел «Флориду» вперёд. Счёт 1:0 сохранялся на протяжении более 40 минут игрового времени, пока игрок «Нэшвилла» Крэйг Смит (46) не забросил ответную шайбу. Победу «пантерам» принёс точный бросок Джонатана Маршессо (51), одним из ассистентов которого выступил. Для 44-летнего чеха этот голевой пас стал 1137-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.