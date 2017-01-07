Жюльен: дело в том, что «Бостон» играет хорошо и должен побеждать

Главный тренер «Бостон Брюинз»выразил надежду, что его команда сумеет улучшить свои результаты в регулярном чемпионате.«Дело в том, что мы играем хорошо и должны побеждать. В четверг, в матче с „Ойлерз“, мы полностью владели инициативой. Они ничего не могли сделать. У них почти не было голевых моментов, но они забили четыре шайбы. Мы в этом виноваты.Надеюсь, что всё скоро изменится. Нам надо думать позитивно, играть решительно, верить, что в итоге все наши усилия обернутся победами», — цитирует Жюльена официальный сайт лиги.