Х. Седин: многие говорили, что меня и брата нужно обменять, но в нас поверили

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»поделился мнением о людях, которые повлияли на его карьеру.«Я знаю, многие говорили, что нас надо обменять, но в нас верили. Основная заслуга в этом принадлежит Брайану Бурку и Дэйву Нонису. Эти генеральные менеджеры легко могли последовать советам людей, болельщиков и журналистов, но они сделали на нас ставку. Для нас эти фигуры являются очень значимыми.Ведущие игроки легко могли сказать, что это не работает, им нужно больше помощи, что-то ещё. Однако Маркус Нэслунд, Тодд Бертуцци, Маттиас Олунд, Тревор Линден ничего подобного не делали, а Брендан Моррисон всегда за нас заступался», — цитирует Седина официальный сайт лиги.