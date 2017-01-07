Канарейкин: меня волнуют не очки, а качество игры, и оно улучшается

Главный тренер «Авангарда»после победы над «Локомотивом» (3:2) оценил игру и отметил, что акцентирует внимание на качестве игры команды.«Вернули болельщика на трибуны, хотели сделать подарок, и нам это удалось. Игра мне понравилась, нас критиковали за игру в большинстве, и сегодня она нам удалась. Второй гол сами себе привезли. Домашняя серия получилась для нас трудной, все соперники были достойные, игры плотные. Было нелегко, но я доволен итогами серии. Меня сейчас не волнуют набранные очки, волнует качество игры, и оно улучшается. Скоро вернутся травмированные, меня всё устраивает, команда „впряглась“ в работу, и это радует. Мы готовы психологически и физически к игре против СКА. Посмотрим 11 января, что получится. Мы бы рады больше внимания уделять молодым игрокам, но пока это всё, что мы можем им дать. По качеству и готовности они нас не удовлетворяют», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.