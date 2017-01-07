Кудашов: хочется понять, по каким правилам нас судят

Главный тренер «Локомотива»после поражения от «Авангарда» оценил игру и прокомментировал незасчитанную шайбу.«Несмотря на поражение, наша команда сегодня играла хорошо. Единственное, огорчает, что легко даём забить. По поводу незасчитанного гола: нам хочется понять, по каким правилам мы играем. В Новосибирске, когда нам засчитали похожую шайбу, там занесли такой тачдаун, что то, что было сегодня, — это очень мягенько, поэтому хочется понять, по каким правилам нас судят. Всего четыре заблокированных броска? Эта статистика не всегда верна, да и нужно смотреть, с какой командой играем. „Авангард“ любит контроль шайбы, старается бросать с чистого льда, и эти броски трудно блокировать, а условный ЦСКА бросает постоянно, соответственно, растёт количество блоков», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.