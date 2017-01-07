Михеев: момент с моим голом — это всё интуиция, такое мы ещё не отрабатывали

«Соперники все сильные, матчи — уровня плей-офф. Побеждаем в одну шайбу, очень хороший хоккей, такие матчи нам нужны. Основным в этой игре было — не уступать в силовой борьбе, втыкаться в них первыми. У них много техничных игроков, которые не любят такую игру. Хорошо, что забили быстрый гол при счёте 1:2. Коля — молодец!
Игра в большинстве стала получаться. Начали больше бросать, на пятаке игроки стали больше находиться. Момент с моим голом — это всё интуиция. Такое мы ещё не отрабатывали.
Грядущие игры со СКА и „Магниткой“ — это будет очень хороший мини-плей-офф», — цитирует Михеева пресс-служба клуба.