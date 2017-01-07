Женская молодёжная сборная России по хоккею проиграла США на чемпионате мира

Женская молодёжная сборная России по хоккею с разгромным счётом проиграла американкам в стартовом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 1:6, единственную шайбу нашей команды на последней минуте забросила Дарья Белоглазова.В следующем матче, который состоится 8 января, россиянке встретятся со сборной Канады.1:0 — Мёрфи (Дегордж, Дрейк), 08:14.2:0 — Хейсинг (Линсер), 08:48.3:0 — Барнс (Венте), 20:55.4:0 — Венте (Скайа), 31:43.5:0 — Барнс (Хейсинг, Ветингтон), 47:21.6:0 — Линсер (Остертаг), 51:06.6:1 — Белоглазова (Широкова), 59:34.