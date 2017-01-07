«Магнитка», ЦСКА и СКА обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург», ЦСКА и СКА стали первыми командами, обеспечившими себе место в плей-офф Кубка Гагарина.После победы над «Ак Барсом» (2:0) команда Ильи Воробьёва имеет в активе 102 очка и является лидером Восточной конференции. ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» (3:1) и занимает первую строчку в общей турнирной таблице (107 очков). После победы над рижским «Динамо» (6:1) СКА также набрал 107 очков и уступает московским «армейцам» первое место по дополнительным показателям.