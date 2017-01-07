Брагин: следующей звездой будет Капризов

«Было бы лучше, если бы отдали бронзовые медали двум командам — и всё. У меня первый раз был опыт игры в матчах за третье место. Вот как мне ребят настраивать? Очень было сложно. Спасибо всем, что помогли. Приятно ли возвращаться после бронзового матча с победой? Не знаю. Меня устраивает только золото. Нам всё было по силам.
Очень рад за Капризова. Мы вчера беседовали с ним часа три. Он адекватный, у него цели, он всё понимает прекрасно. Считаю, что он не Кросби, но следующей звездой будет Капризов. Он ярче, чем Тарасенко в свои годы. Кирилл обещал, что перед принятием решения о своём будущем в 2018 году позвонит мне», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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