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Аболс: «Ладе» не хватает матёрости, но что мне плакать, — выиграли, молодцы

7 января 2017, суббота. 22:12. Хоккей
Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Во-первых, поздравляю всех с праздником. Спасибо коллеге за лестные слова в наш адрес. Наконец у нас получилась целостная игра, не проиграли ни один из периодов. Что касается спокойствия, тут нам предстоит ещё долгий путь. Первые 10 минут первого периода разнились со вторыми 10 минутами. Изначально мы играли очень строго, принимали правильные решения и показывали хорошее исполнение. Повели 2:0, и тут у нас закрадывается: „А, 2:0, значит, скоро будет 4:0“. И начинаем делать то, что не надо, даём сопернику шанс. Так же и в конце, чудом не пропустили, играя в большинстве, и ещё раз потом дали шанс. Это всё из-за наших решений — «Мы идём забивать!». Где-то нам матёрости не хватает, но всё-таки что мне плакать — мы выиграли, ребят с победой, молодцы.

Сегодня нам не хватало шестерых игроков из-за травм. В Хельсинки мы будем играть этим же составом. Мастрюкова после прошлой игры я раскритиковал на эмоциях, первый период был провален всей командой. И надо смотреть, что он не играл полгода. Сегодня он молодец, хорошо играл. Демагин забил первый гол в сезоне? Я его сильно перед игрой попросил, сказал: «Забей, а то у тебя сын скоро ходить начнёт, а ещё не видел, как ты забиваешь». Воробьёв помог ему? Ну так он местный. А мы ему помогли в Уфу приехать", — сказал Аболс на пресс-конференции.
Пресс-конференцию также можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Салават Юлаев Артис Аболс
Новости. Хоккей
7 января 2017, суббота
22:12 Аболс: «Ладе» не хватает матёрости, но что мне плакать, — выиграли, молодцы
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