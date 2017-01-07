Щербак: Радулов подсказал, что надо делать в первом матче НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс»поделился ожиданиями от своего дебюта в НХЛ. Он сыграет свой первый матч с «Торонто Мэйпл Лифс».«Чувствую себя хорошо. Мечта становится реальностью, с нетерпением жду своей первой игры в НХЛ. Конечно, я немного волнуюсь, но могу контролировать свои эмоции. Это хорошее волнение, потому что моя мечта скоро осуществится. Алекс Радулов подсказал мне, что надо делать в первом матче НХЛ. У него была похожая ситуация в молодости, когда его подняли в основную команду. Это помогает. Мне надо работать на команду, показывать быструю игру на уровне НХЛ. То же самое мне сказал и тренер: что я должен сохранять концентрацию и полностью выкладываться», — цитирует Щербака пресс-служба клуба.