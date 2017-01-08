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«Автомобилист» — «Торпедо»: видеообзор
8 января 2017, воскресенье. 00:30.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Торпедо». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1 Б.
Бобби Батлер, отличившийся на 37-й минуте матча, вывел нижегородцев вперёд. В концовке третьего периода Никита Щитов смог сравнять счёт, а в серии буллитов Батлер принёс «Торпедо» победу.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1
– Батлер – 36:46 (5x5)
,
1:1
– Щитов (Михнов) – 54:52 (5x5)
,
1:2
– Батлер – 65:00 ( ПБ)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Автомобилист
ХК Торпедо
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