«Автомобилист» — «Торпедо»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Торпедо». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1 Б.Бобби Батлер, отличившийся на 37-й минуте матча, вывел нижегородцев вперёд. В концовке третьего периода Никита Щитов смог сравнять счёт, а в серии буллитов Батлер принёс «Торпедо» победу.