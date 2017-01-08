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Благотворительный матч с участием команды Ночной лиги собрал 2,5 млн рублей

8 января 2017, воскресенье. 00:55. Хоккей
3 января на площадке ледовой арены горного курорта «Роза Хутор» прошёл благотворительный матч между командами «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига», участие в котором приняли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Александр Якушев, Валерий Каменский, Александр Могильный, Павел Буре, а также президент «Норникеля», глава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «НХЛ» Владимир Потанин. Игра закончилась со счетом 14:2 в пользу «Легенд хоккея». Об этом сообщается на официальном сайте Ночной лиги.

На матче собрали более 2,5 млн рублей. Эти средства передали в детско-юношеский центр по зимним видам спорта. Подобный блаотворительный матч прошел в «Роза Хутор» уже второй год подряд.

«Все 636 билетов на звездный матч были проданы. Стоимость каждого составила две тысячи рублей. Кроме этого, зрители и участники матча направили свои личные средства на благотворительность. Собранная сумма — 2 миллиона 576 тысяч рублей — направлена в детско-юношеский центр по зимним видам спорта на приобретение горнолыжного и сноубордического оборудования для юных спортсменов», — сообщили в пресс-службе курорта.
Источник: Ночная хоккейная лига Сообщить об ошибке
Теги
Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
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