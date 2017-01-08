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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Сан-Хосе» победил «Детройт» и прервал свою трёхматчевую серию поражений

8 января 2017, воскресенье. 09:14. Хоккей
«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду одержал победу над «Детройт Ред Уингз». Калифорнийская команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча кряду. «Детройт» проиграл три матча из последних пяти.

К 20-й минуте матча хозяева вели со счётом 3:1. Второй период выдался безголевым, а в третьем, к 51-й минуте встречи, «Сан-Хосе» вёл со счётом 6:2. В оставшееся время гости забили один гол. В составе «Сан-Хосе» отличились Донской, Мюллер, Марло, Павелски (дубль) и Бёдкер. За «Детройт» шайбы забросили Ванек, Манта и Атанасью.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2017, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
6 : 3 3:1, 0:0, 3:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Ванек (Нильсен, Атанасью) – 12:49 (5x5), 1:1 – Донской (Уингелс, Мюллер) – 15:59 (5x5), 2:1 – Мюллер (Демело, Уорд) – 17:29 (5x5), 3:1 – Марло (Уорд, Мартин) – 19:31 (5x5), 4:1 – Павелски (Бёрнс, Майер) – 41:50 (5x5), 5:1 – Бёдкер (Бёрнс, Мартин) – 44:11 (5x5), 5:2 – Манта (Миллер, Гленденинг) – 44:43 (5x5), 6:2 – Павелски (Торнтон, Демело) – 50:31 (5x5), 6:3 – Атанасью (Уэлле, Ванек) – 53:46 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Сан-Хосе Шаркс
Новости. Хоккей
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