«Сан-Хосе» победил «Детройт» и прервал свою трёхматчевую серию поражений

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду одержал победу над «Детройт Ред Уингз». Калифорнийская команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча кряду. «Детройт» проиграл три матча из последних пяти.К 20-й минуте матча хозяева вели со счётом 3:1. Второй период выдался безголевым, а в третьем, к 51-й минуте встречи, «Сан-Хосе» вёл со счётом 6:2. В оставшееся время гости забили один гол. В составе «Сан-Хосе» отличились Донской, Мюллер, Марло, Павелски (дубль) и Бёдкер. За «Детройт» шайбы забросили Ванек, Манта и Атанасью.