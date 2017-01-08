Голкипер «Вашингтона» Холтби впервые в карьере в НХЛ сыграл на ноль 2 раза кряду

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз» (1:0). Канадский вратарь отразил 30 бросков. Он не пропускал и в прошлом матче с «Коламбус Блю Джекетс», таким образом, впервые в карьере сыграл на ноль два раза подряд.
Всего у Холтби 5 матчей на ноль в текущем сезоне, он делит лидерство по этому показателю с Деваном Дубником («Миннесота Уайлд») и Тууккой Раском («Бостон Брюинз»).
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