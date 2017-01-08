Радулов довёл свою результативную серию до пяти матчей подряд

Форвард «Монреаль Канадиенс»забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3). Она стала для российского хоккеиста 10-й в сезоне. Также он поучаствовал в заброшенной шайбе Макса Пачьоретти, который открыл счёт в матче.Радулов провёл на льду почти 24 минуты, при том, что в первом периоде заработал два малых штрафа. Хоккеист продлил свою результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. Всего на счету Радулова 30 (10+20) очков в 38 матчах при показателе полезности «+9».Видео результативных действий Радулова доступны по ссылкам: