Коваленко: не понимаю, как Гурьянова не смогла удержать «Лада»

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко оценил результат молодёжной сборной России на чемпионате мира. Россияне завоевали бронзовые медали.
«На мой взгляд, сборная заслуживает оценки «отлично». Самое главное, что молодые хоккеисты продолжили наши традиции и показали несгибаемый русский характер. По пальцам одной-двух рук можно пересчитать клубы КХЛ, которые думают о завтрашнем дне и делают ставку на молодых. В целом на выходе из 20-летнего возраста по-прежнему исчезают многие.
Лично для меня открытием МЧМ-2017 стал Денис Гурьянов, забивавший в полуфинале и матче за третье место такие важные голы. Не совсем понимаю, как этого талантливого форварда не смогла удержать «Лада». И что он делает лишь в четвёртом звене клуба АХЛ «Техас»… История Гурьянова в последние годы отнюдь не единичная. Это к вопросу о том, почему многих талантливых юниоров наш хоккей теряет. Я считаю, что дело не в возрасте, а в том, что уезжать нужно правильно. Идеальный пример — Артемий Панарин. Выиграл здесь всё, уехал и сразу же взял «Колдер Трофи». Пробиться же через низшие лиги могут лишь единицы. В КХЛ не все команды имеют возможность рисковать и наигрывать юниоров. Наверное, молодым чуть попроще в рядах лидеров Лиги и аутсайдеров. А вот среднее звено клубов, которое ведет борьбу за путёвки в плей-офф и считает каждый набранный балл, рискует реже.
В середине регулярного чемпионата у нас были сигналы из нескольких клубов КХЛ, которые пытались экономить на юниорах. Тренировались за основную команду, но по документам находились в клубе МХЛ и им начислялась фарм-клубовская зарплата. После нашего вмешательства ситуация изменилась. Мы с особым вниманием следим за молодыми хоккеистами. Без этих ребят нет будущего ни у Лиги, ни у наших сборных, ни в конце концов у профсоюза. Так что у молодых есть максимум один день, чтобы расслабиться и принять поздравления. А дальше — большая работа на тренировках и в бой», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.