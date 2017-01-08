Видео. «Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча проходила в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:0.Заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин и Ян Коварж с передачи Мозякина. Матч на ноль сыграл вратарь Василий Кошечкин.