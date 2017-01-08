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Видео. «Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск)
8 января 2017, воскресенье. 10:27.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча проходила в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин и Ян Коварж с передачи Мозякина. Матч на ноль сыграл вратарь Василий Кошечкин.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
0 : 2
0:0, 0:2, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1
– Мозякин (Ли) – 27:07 (5x4)
,
0:2
– Коварж (Мозякин) – 30:07 (5x4)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Ак Барс
ХК Металлург Мг
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Новости. Хоккей
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