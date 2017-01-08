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Щербак: это офигенные ощущения, о таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок

8 января 2017, воскресенье. 10:38. Хоккей
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак поделился эмоциями от своего дебюта в НХЛ. Хоккеист забил гол первым же броском.

«В эпизоде с голом мне немного повезло, конечно. Наш защитник Джефф Петри хорошо разобрался в ситуации, и шайба досталась мне. Так получилось, что удачно убрал вратаря. Конечно, это офигенные ощущения! Тем более что это случилось в матче с «Торонто». О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок, как мне кажется. Непередаваемые впечатления. Это настоящая мечта! Понятно, что хочется в первой же игре забить и показать себя, но по-разному иногда складывается.

У нас за драку удалили пацана, поэтому у меня стало чуть больше игрового времени, звенья начали чуть-чуть меняться. Надо просто готовиться к каждой смене, выходить и доказывать. А там уже посмотрим, как получится. С «Торонто» у «Монреаля» всегда эмоциональные игры. В России и во всем мире знают, что это за битва. Все бьются, все пытаются что-то доказать, за этим всегда интересно наблюдать. В большинстве чувствую себя комфортно. Конечно, после забитой шайбы волнение заметно ушло, втянулся после первого периода. В третьем уже начала накапливаться усталость, но ничего страшного, мы все выдержали и добились победы», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс
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