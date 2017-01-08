Холтби, Грабнер и Раск – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал голкипер «Бостон Брюинз», сыгравший на ноль в матче с «Флорида Пантерз» (4:0). Шат-аут стал для финна 35-м в карьере, что позволило разделить второе место в истории «Брюинз» с Фрэнком Бримсеком.Второй звездой назван форвард «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4), включая победный гол на последней минуте.Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз», сыгравший второй матч на ноль подряд. В игре с «Оттава Сенаторз» (1:0) он отразил 30 бросков.