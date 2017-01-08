Холтби, Грабнер и Раск – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, сыгравший на ноль в матче с «Флорида Пантерз» (4:0). Шат-аут стал для финна 35-м в карьере, что позволило разделить второе место в истории «Брюинз» с Фрэнком Бримсеком.
Второй звездой назван форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4), включая победный гол на последней минуте.
Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, сыгравший второй матч на ноль подряд. В игре с «Оттава Сенаторз» (1:0) он отразил 30 бросков.