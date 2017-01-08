Шипачёв: все выходят и бьются каждую игру – по крайней мере, со СКА

«Получилось забросить – это здорово, мы рады, что команда выиграла. Сейчас все выходят и бьются каждую игру – по крайней мере, с нами. Забили хорошие голы и строго сыграли в обороне. После игры немного отдохнем, а на следующий день уже будем разбирать ЦСКА. Нам покажут видео, скажут, как надо играть. Сидим с ребятами, смотрим игры – в самолёте всё равно делать нечего. Сразу разбираем ошибки. А так отдыхаем, выходим воздухом подышать. Сейчас в Москве, кажется, минус 35, придётся по гостинице гулять», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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