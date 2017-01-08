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Яремчук: не слишком доволен своим дебютом, но Разин похвалил после игры

8 января 2017, воскресенье. 19:28. Хоккей
Нападающий «Югры» Александр Яремчук поделился впечатлениями от матча с ХК «Сочи» (3:1), в котором он дебютировал за команду.

«В начале игры было тяжело. Мужики из команды подъезжали и говорили, что хоккей везде один и тот же, только в КХЛ всё побыстрее. Нужно делать всё, что умею, и тогда всё получится. Мне больше всего помогали и давали советы Евгений Лапенков и Антон Курьянов. После матча пока не виделся с нашим тренером из «Мамонтов», а Андрей Владимирович Разин ещё на последних секундах матча похлопал по плечу и похвалил. Если честно, я не очень доволен собой, но рад, что удалось хотя бы не пропустить шайбы в наших выходах. Мы старались выполнять установку тренеров. Кстати, у моего папы сегодня день рождения, так что вся семья смотрела матч по телевизору. Пользуясь случаем, хочу его поздравить! Вот такой своеобразный мой ему подарок получился», — цитирует Яремчука официальный сайт «Югры».
Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
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ХК Сочи ХК Югра
Новости. Хоккей
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