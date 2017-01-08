У нападающего «Виннипега» Лайне диагностировали сотрясение мозга

У форварда «Виннипег Джетс»диагностировали сотрясение мозга, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.18-летний финский хоккеист получил травму после силового приёма защитника «Баффало Сэйбрз» Джейка Маккейба. Срок восстановления игрока пока неизвестен.Лайне принял участие в 42 матчах текущего регулярного чемпионата, отметившись 37 (21+16) результативными баллами при показателе полезности "+8" и 14 минутах штрафного времени.