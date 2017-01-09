Гендиректор ХК «Сочи»: в ближайшие дни все долги погасятся

ХК «Сочи» погасит задолженность перед своими игроками в ближайшие дни. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев. Ранее появились сведения, что клуб имеет долги перед хоккеистами по зарплате. Команда занимает восьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.«У нас есть задержки, которые носят технический характер. Они связаны с тем, что мы живём по спортивному году, а наши спонсоры — по календарному. Поэтому в ближайшие дни всё погасится», — цитирует функционера ТАСС.