«Кузня»: в больнице с отравлением 12 игроков, администратор и массажист

Новокузнецкий «Металлург» подтвердил информацию о массовом отравлении игроков молодёжной команды в Тюмени.«Кузнецкие Медведи» после гостевых матчей МХЛ против «Тюменского Легиона» должны были сегодня в 09:00 по местному времени провести тренировку в Тюмени, а затем отправиться в Ханты-Мансийск, где 10-11 января команде предстояло встретиться с местными «Мамонтами Югры». Однако запланированная тренировка в итоге была отменена, исходя из состояния здоровья большей части хоккеистов «Кузнецких Медведей». Сейчас в местной больнице с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор и массажист команды», — говорится в заявлении.Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный тренер «Кузнецких Медведей» Александр Китов.«Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того как симптомы заболевания при приёме лечебных средств не исчезли, решили вызывать скорую помощь. По состоянию на 17:00 по новокузнецкому времени госпитализированы 12 хоккеистов, администратор и массажист команды. Не исключено, что четыре-пять дней ребята будут находиться в стационаре, так говорят врачи. В чём причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты. Недавно вот разговаривал с Андреем Караваевым, который также находится в стационаре, — понятно, что пацанам тяжело, переживают. Сами понимаете, находиться в больнице, мягко говоря, мало приятного. Но ребятам созданы сейчас все условия, предоставлено необходимое питание — всё то, что нужно для скорейшего выздоровления», — сказал Китов.