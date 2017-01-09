Россияне сыграют с финнами вынесенный матч этапа Евротура в Питере

Вынесенный матч шведского этапа Евротура с национальной командой Финляндии сборная России проведёт в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
«Вынесенный матч шведского этапа Евротура против сборной Финляндии будет сыгран в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге», — цитирует функционера «Р-Спорт».
Третий этап Евротура в сезоне-2016/17 пройдёт в Швеции с 9 по 12 февраля. Матч между сборными России и Финляндии 9 февраля будет вынесенным.