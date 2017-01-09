Грабовский: я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»рассказал, как тренировался с родной минской «Юностью».«Дома, в Минске, помогают родные стены. Здесь отец, дедушка, бабушка, друзья… Общение с ними идёт мне на пользу. Хотя так или иначе в Америку уже пора возвращаться, там тоже мой дом, где заждались жена и дети.С «Юностью» я даже успел несколько раз потренироваться. Это чтобы освежить, скажем так, мышечную память. Стал понемногу нагружать себя, наверное, это больше для укрепления морального духа, поскольку с февраля фактически не катался с командой. Поначалу сложно было адаптироваться. Командная тренировка — это другие чувства, другая реакция. К сожалению, «Нью-Йорк Айлендерс» мне такой возможности предоставить не может, так как сезон загружен плотно. Хорошо, что у меня есть «Юность» и Михаил Михайлович Захаров, которые всегда рады меня видеть.Какой я нашёл свою первую команду? «Юность» как «Юность», приходится работать с теми деньгами, какие есть. Это не минское «Динамо», которое может себе позволить большой бюджет, тем не менее команда неплохая. Порадовал мой друг Костя Захаров, есть другие интересные ребята.Пойду ли в минское «Динамо», если когда-нибудь вернусь в Континентальную лигу? Сложный вопрос. Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность». Но если пригласят в «Динамо», то почему нет? Всё возможно», — цитирует игрока «Минск-Новости».