«Динамо» М победило в Китае, это 4-я победа кряду, Горовиков набрал 3 очка

Московское «Динамо» на выезде одолело «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые одержали четыре победы подряд и набрали на выезде 12 очков из 12 возможных. Китайская команда проиграла четыре матча из последних пяти.На шестой минуте хозяева вышли вперёд — шайбу забросил Туукка Мянтюля. На восьмой минуте гости отыгрались стараниями Константина Горовикова. Во второй двадцатиминутке матча команды обменялись голами в течение 29 секунд — Мартин Бакош во второй раз вывел хозяев вперёд, Артём Фёдоров счёт сравнял. На 43-й минуте встречи Владимир Брюквин впервые вывел московскую команду вперёд. Однако китайской команде удалось отыграться — гол на счету Мартина Бакоша на 56-й минуте матча. Тем не менее, до овертайма дело не дошло — на 59-й минуте встречи Илья Никулин принёс бело-голубым победу. Точку голом в пустые ворота поставил Денис Кокарев.Вратарь московской команды Александр Ерёменко провёл свой 300-й матч за «Динамо». Форвард бело-голубых Константин Горовиков набрал 3 (1+2) очка. Причём он организовал победный гол и гол в пустые ворота.