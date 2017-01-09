Воронков: было впечатление, что пройдём США и уж точно обыграем Канаду в финале

Защитник молодёжной сборной Россииподелился впечатлениями от участия в чемпионате мира 2017 года, в котором наша команда завоевала бронзовые медали.«Обе медали дороги, и серебро МЧМ-2016, и эта бронза. За каждую проливали пот и кровь на площадке. В этот раз концовка турнира прошла на позитиве – всё-таки последний матч у шведов выиграли и взяли медаль. Когда год назад в финале проиграли финнам, все были пасмурными, и радости не было ни у кого. Конечно, лучше, когда турнир завершается на положительной ноте. Так что в этот раз все были довольными.Мы не были слабее американцев, играли на равных, в этом я абсолютно убеждён. Но фортуна отвернулась от нас, в серии буллитов американцы оказались чуть мастеровитее. Впечатление было, что мы пройдём США и уж точно обыграем Канаду в финале. Если начинали мы турнир робко и опасливо, то вскоре команда набрала ход и разыгралась, обрела веру в себя и в большие цели. В этом заслуга нашего тренерского штаба и лично Валерия Брагина, человека-мотиватора. Он и его помощники смогли вселить в нас силу и уверенность в себе.Очень жаль, что турнир так быстро завершился. Эти мгновения не забудутся никогда. И во время чемпионата мы стали одной семьёй, все сдружились. Все ребята общались друг с другом. Не было такого, чтобы кто-то не так на кого-то посмотрел. Все были объединены единой целью – победой, медалью. И все радовались бронзе так, как будто это было золото. Я не забуду эти дни никогда, и все ребята на всю жизнь, надеюсь, стали мне друзьями. Такое не забывается. Ради таких турниров и стоит играть в хоккей!» — цитирует Воронкова пресс-служба «Витязя».