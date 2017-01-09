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Михаил Анисин продолжит карьеру в «Сарыарке»

9 января 2017, понедельник. 19:50. Хоккей
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в карагандинской «Сарыарке», которая выступает в ВХЛ.

Анисин ранее выступал в новокузнецком «Металлурге». В ноябре он вместе с защитником Андреем Первышиным в очередной раз пропустил тренировку новокузнецкой команды без уважительной причины, после чего контракты с обоими игроками были расторгнуты. В сезоне-2016/17 на счету Анисина 2 (0+2) очка в 20 матчах за «Кузню» при показателе полезности «-10».

>>> «Кузня» расторгнет контракт с Михаилом Анисиным
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сарыарка Михаил Анисин
Новости. Хоккей
9 января 2017, понедельник
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