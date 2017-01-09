СК начал проверку по факту отравления игроков «Кузнецких Медведей» в Тюмени

Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области начал процессуальную проверку по факту отравления игроков «Кузнецких Медведей». 12 хоккеистов и несколько членов команды госпитализированы в одно из медицинских учреждений города Тюмени с признаками пищевого отравления.
«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.
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