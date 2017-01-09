Светлаков: было ощущение, что дожмём СКА в овертайме, второй гол придал сил

Нападающий ЦСКАподелился эмоциями после матча со СКА, который закончился со счётом 2:3 Б.«Сегодня все бились, в концовке нам немного не повезло, а буллиты — это уже лотерея. Судьи решили, что во время гола в овертайме было положение вне игры. Сам я этого не видел. Мы в таблицу не смотрим, для нас каждая игра принципиальная, особенно со СКА. Играли сегодня на победу, но где-то нам не повезло. За что меня удалили в овертайме, сам не разобрался, Мамина сильно толкнули, я заступился.Каждая игра со СКА у нас идёт от ножа, поэтому мы не смотрим, сколько выиграли дома, а сколько проиграли. Подходим к каждой игре с новыми эмоциями. Два раза отыгрывались сегодня, было ощущение, что всё-таки дожмём соперника. Второй гол придал нам сил, нужно было реализовывать моменты в овертайме. Где-то подвели нас неоправданные удаления. Будем делать работу над ошибками. Мы понимаем, что ничем не хуже СКА. Каждый матч — это новая битва», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.