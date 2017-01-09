Р. Ротенберг: у нас есть шансы на МЧМ, мы будем отстаивать свою позицию

«Всегда есть лучший результат. Но мы видели, как сборная играла, с какой самоотдачей действовала, с каким характером, насколько тяжело проходили игры. Где-то на буллитах нас не хватило. Ребятам можно сказать большое спасибо за этот турнир. Нужно ли давать бронзу обеим командам, проигравшим в полуфинале? Этот вопрос в компетенции ИИХФ. С одной стороны, на Кубке мира мы не играли за бронзу, мы получили её без матча за третье место. С другой — можно дать ребятам шанс сыграть, выложиться, потратить эмоции. Ситуация 50 на 50. Думаю, на комитете ИИХФ этот вопрос будет подниматься.
Есть ли у нас шансы получить МЧМ? У нас всегда есть шансы, мы будем бороться и отстаивать свои интересы в любом вопросе, и в этом в том числе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.