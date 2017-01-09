Зборовский: когда уезжал на МЧМ, многие в «Реджайне» желали мне обыграть Канаду

Защитник молодёжной сборной России и команды WHL «Реджайна» Сергей Зборовский рассказал, почему канадские одноклубники желали ему победы над их сборной на МЧМ-2017.
«В клубе много обсуждали предстоящий чемпионат. Я уезжал, швед Аль. Провожали очень тепло. Ещё у нас играют два канадца, которые должны были в сборную ехать. Сэм Стил и Остин Вагнер. Остина первого отцепили от сборной, а Сэма в последний момент, перед самой заявкой. Это было сюрпризом, шоком для всех. Одноклубники считают, Сэм заслуживал места в сборной Канады, и, возможно, им его и не хватило. И когда я уезжал, мне многие желали обыграть Канаду как раз из-за того, что они не взяли Стила. Всё-таки один из лучших, если не лучший игрок Западной лиги», — цитирует Зборовского «Спорт-экспресс».