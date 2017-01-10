Капризов: сравнение с Тарасенко неуместно — он помог сборной взять золото МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Россиипрокомментировал слова главного тренера Валерия Брагина, который сравнил его с капитаном «молодёжки» 2011 года«Слышал слова Валерия Брагина: мол, на этом турнире я смотрелся ярче, чем Тарасенко в 2011 году. Очень большой аванс, если честно. И тогда ведь наша команда взяла золото, а Владимир забил в финале. Даже не думаю, что такое сравнение вообще уместно. А то, что меня начнут захваливать после этого турнира… Знаете, со мной ничего не изменится. Никакой звёздной болезни. Я каким был, таким и останусь», — приводятся слова Капризова на официальном сайте НХЛ.