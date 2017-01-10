Отравившиеся игроки «Кузнецких Медведей» 10 января выписываются из больницы

Игроки команды Молодёжной хоккейной лиги «Кузнецкие Медведи», которые отравились в Тюмени, во вторник будут выписаны из больницы.12 игроков, а также администратор и массажист команды госпитализированы в Тюмени, где клуб должен был провести тренировку, с признаками пищевого отравления. СК начал проверку по этому происшествию.«Все ребята чувствуют себя удовлетворительно. Самочувствие ни у кого не страдает. Сегодня все наши ребята выписываются из больницы, и вечером 10 января всей командой, которая была в стационаре, выезжаем в Новокузнецк. Другая часть команды отправилась в Новокузнецк из Тюмени ещё раньше, когда было принято решение о переносе матчей с «Мамонтами Югры», — сказал врач команды Дмитрий ЧурбаковМатчи «Кузнецких Медведей» с «Мамонтами Югры», которые должны были состояться 10 и 11 января, были перенесены. Ближайший матч в чемпионате МХЛ «Кузнецкие Медведи» проведут 19 января в Новокузнецке с «Сарматами».