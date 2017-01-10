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«Локомотив» — «Динамо» (Рига): видеообзор
10 января 2017, вторник. 15:24.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и рижским «Динамо». Встреча проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.
В составе хозяев отличились Стаффан Кронвалль, Дмитрий Лугин и Брэндон Козун. У «Динамо» голом отметился Микелис Редлихс.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1
0:1, 1:0, 2:0
Динамо Р
Рига
0:1
– Редлихс М. (Галвиньш, Павлов) – 01:56 (5x5)
,
1:1
– Кронвалль (Козун, Контиола) – 36:50 (5x5)
,
2:1
– Лугин (Аверин, Локтионов) – 44:39 (5x4)
,
3:1
– Козун – 56:58 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Динамо Рига
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