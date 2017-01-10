«Локомотив» — «Динамо» (Рига): видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и рижским «Динамо». Встреча проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.В составе хозяев отличились Стаффан Кронвалль, Дмитрий Лугин и Брэндон Козун. У «Динамо» голом отметился Микелис Редлихс.