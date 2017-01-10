Демченко займёт место в воротах «Трактора» в первом матче ретросерии

Голкипер Василий Демченко займёт место в воротах челябинского «Трактора» в матче с нижегородским «Торпедо», который станет первым в серии ретровстреч, посвящённых 70-летнему юбилею клуба.
Полностью составы команд выглядят следующим образом.
«Трактор»:
Демченко (Францоуз);
Шинин – Белов, Новотны – Щехура – Якуценя;
Кольцов – Бородкин, Губарев – Пестунов – Рой;
Петров – Петриков, Черников – Петров – Зиновьев;
Мамаев – Климонтов, Пеньковский – Шаров – Шолохов.
«Торпедо»:
Проскуряков (Бирюков);
Желдаков – Осипов, Жердев – Грачёв – Эштон;
Аляев – Егоршев, Батлер – Сёмин – Даугавиньш;
Баранцев – Шуленин, Норман – Галузин – Макмиллан;
Родионычев, Мозер – Потапов – Кулёмин, Ураков.
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