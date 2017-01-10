Вудкрофт: Костицын может появиться в составе «Динамо» Мн уже в матче с «Амуром»

«Перед последней частью чемпионата я попросил команду быть сильной, в первую очередь в ментальном плане. Конечно, матч с ЦСКА мы проиграли во многом из-за ошибок, которые допустили. Нам есть над чем работать. Подводя итог, скажу, что я доволен тем, как мы играли. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Эллисон и Клинкхаммер были вдвоём готовы к игре. Они оба очень опытные игроки, которые много значат как на льду, так и в раздевалке.
Сергей Костицын очень близок к возвращению в игру, возможно, он появится в составе уже в следующем матче. Мы вылетаем на Дальний Восток за два дня до первой игры, посоветовавшись с людьми, которые уже давно играют в КХЛ. Думаю, это время позволит нам лучше приспособиться к изменению часовых поясов. Принимая это решение, мы советовались не только с тренерским штабом, но и с лидерами команды», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.