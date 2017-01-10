Дементьев: Хичкок стал говорить в прессе больше положительного об игре Тарасенко

Хоккейный агент, представляющий интересы форварда «Сент-Луиса», поделился впечатлениями об игре российского нападающего и рассказал о его взаимоотношениях с главным тренером «блюзменов» Кеном Хичкоком.«Во-первых, хотел бы поздравить Владимира с достижением отметки в 20 заброшенных шайб за сезон. Ещё не прошло и половины чемпионата. Надеюсь, что вторая половина сезона сложится лучше. Да, конкуренция жёсткая. Великолепно выглядит Кросби. Есть Лайне и Мэттьюс. Молодые, но производительные игроки. Нельзя сбрасывать со счетов Александра Овечкина. Что касается Тарасенко, то он всегда ставил перед собой высокие задачи, никогда не снижал к себе требований. Владимир силён в снайперских качествах, а также в том, что поддерживает своих партнёров. Если бы все партнёры поражали ворота после его великолепных передач, то у Тарасенко было бы больше очков. У него хорошее взаимодействие с Лехтеря и Фаббри. Робби как раз тот игрок, который помогает с результативностью, но хочется, чтобы и он реализовывал передачи от Тарасенко.В отношениях Владимира с тренером не произошло особых изменений, они всегда были стабильными, разве что Хичкок стал больше говорить положительных вещей в прессе об игре Тарасенко и его вкладе в результат команды. Как и в любых отношениях, есть вещи положительные, и есть моменты, которые сложно понять с точки зрения, основанной на данных тренером интервью. Вот, например, был матч «Зимней классики» с «Чикаго». Владимир провёл великолепную встречу. Он, в принципе, играет намного лучше против команд, ставящих самые высокие задачи. Забросил две шайбы, мог больше, но Хичкок не выпустил его в конце игры, когда «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста. Хет-трик в таком матче — очень важная вещь. Положительным моментом является среднее количество смен за игру, близкое к 26, но Владимир привык играть активно, не переигрывает смены, и поэтому среднее игровое время не идеально для бомбардиров», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.