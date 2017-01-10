КХЛ опубликовала изменения в составах команд на 10 января.
«Автомобилист»:
— переведён в список травмированных защитник Мегалинский Дмитрий (по 16.01.2017).
«Амур»:
— возвращён в МХЛ защитник Елесин Александр.
«Барыс»:
— переведён в ВХЛ нападающий Рымарев Евгений.
«Витязь»:
— возвращён из ВХЛ защитник Бердюков Георгий.
«Йокерит»:
— переведён из списка травмированных нападающий Виртанен Петтери.
«Локомотив»:
— переведён в МХЛ вратарь Мочалов Фёдор.
«Медвешчак»:
— отзаявлен вратарь Макинтайр Дрю.
«Металлург» Мг:
— возвращён в МХЛ вратарь Лозебников Дмитрий;
— возвращён в МХЛ защитник Игошев Александр;
— возвращён в МХЛ нападающий Железков Артём.
«Металлург» Нк:
— переведён из МХЛ нападающий Пархоменко Константин;
— переведён из МХЛ вратарь Старостин Иван;
— отзаявлен вратарь Евстафьев Егор.
«Салават Юлаев»:
— продлено нахождение в списке травмированных Мальцева Дмитрия (по 13.01.2017);
— переведён из МХЛ нападающий Котляревский Михаил.
«Северсталь»:
— переведён в список травмированных нападающий Казаковцев Николай (по 07.02.2017).
«Спартак»:
— продлено нахождение в списке травмированных Никонцева Анатолия (по 16.01.2017).
«Торпедо»:
— переведён из МХЛ нападающий Веряев Данил.
«Трактор»:
— переведён из МХЛ нападающий Афонасьевский Семён.
ЦСКА:
— переведён в ВХЛ нападающий Квартальнов Данила.