КХЛ опубликовала изменения в составах команд на 10 января.«Автомобилист»:— переведён в список травмированных защитник Мегалинский Дмитрий (по 16.01.2017).«Амур»:— возвращён в МХЛ защитник Елесин Александр.«Барыс»:— переведён в ВХЛ нападающий Рымарев Евгений.«Витязь»:— возвращён из ВХЛ защитник Бердюков Георгий.«Йокерит»:— переведён из списка травмированных нападающий Виртанен Петтери.«Локомотив»:— переведён в МХЛ вратарь Мочалов Фёдор.«Медвешчак»:— отзаявлен вратарь Макинтайр Дрю.«Металлург» Мг:— возвращён в МХЛ вратарь Лозебников Дмитрий;— возвращён в МХЛ защитник Игошев Александр;— возвращён в МХЛ нападающий Железков Артём.«Металлург» Нк:— переведён из МХЛ нападающий Пархоменко Константин;— переведён из МХЛ вратарь Старостин Иван;— отзаявлен вратарь Евстафьев Егор.«Салават Юлаев»:— продлено нахождение в списке травмированных Мальцева Дмитрия (по 13.01.2017);— переведён из МХЛ нападающий Котляревский Михаил.«Северсталь»:— переведён в список травмированных нападающий Казаковцев Николай (по 07.02.2017).«Спартак»:— продлено нахождение в списке травмированных Никонцева Анатолия (по 16.01.2017).«Торпедо»:— переведён из МХЛ нападающий Веряев Данил.«Трактор»:— переведён из МХЛ нападающий Афонасьевский Семён.ЦСКА:— переведён в ВХЛ нападающий Квартальнов Данила.