Скудра: «Трактор» заслуженно взял одно очко в матче с «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо»прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:2 Б).«Спасибо «Трактору» за игру, очень непростой матч. Начиная со второго периода, мы контролировали игру, добавили скорости, стали больше сохранять шайбу в атаке, появлялись моменты – забили. Третьим периодом доволен, несмотря на то, что проиграли по счёту. Демченко сыграл хорошо, «Трактор» заслуженно взял одно очко. Доволен игрой, самоотдачей.Родионычев в прошлом году с нами тренировался. Перспективный парень, видим много потенциала. Он пропустил основной сбор летом с первой командой из-за вызова в сборную, но по ходу сезона добавил, постоянно с нами. Надеемся, что растёт хороший защитник для клуба и для сборной. Александр Фролов заболел, мы отправили его подлечиться.У нас не такой большой выбор лимитчиков. У Кирилла Уракова не приехала форма, он играет в чужой. Играет своё время, у нас нет такой качественной замены. Довольны тем, как прогрессирует. Мы его поздравили по возвращении с чемпионата мира. Но для него важно сразу приехать в клуб и переключиться на мужской хоккей», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.